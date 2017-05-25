SFTe-sports опровергла обвинения игрока в нарушении условий договора

Российская киберспортивная организация SFTe-sports опровергла обвинения в ответном заявлении на утверждение бывшего игрока состава по Dota 2 Сергея «baraban» Посвящённого. В сообщении менеджмент утверждает, что были исполнены все обязательства перед игроками.

В публичном сообщении SFTe-sports выложила всю информацию о чеках, а также часть диалога, где подтверждается оплата проезда. Также менеджмент сообщил, что организация выплатила все призовые за два турнира Weekend Cup.

Ранее Сергей «baraban» Посвящённый опубликовал пост на портале ProDota, в котором обвинил команду в недобросовестном исполнении условий контракта, а именно финансовых условий. По словам Сергея, коллективу не оплатили проезд, а также не выплатили зарплату, призовые деньги. Кроме того, обвинения коснулись и организационных моментов.