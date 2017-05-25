The Manila Masters: Evil Geniuses вышла в финал верхней сетки

Evil Geniuses обеспечила себе место в тройке лидеров The Manila Masters. Во втором раунде плей-офф американцы обыграли Invictus Gaming со счётом 2:1.

Следующим соперников EG станет Newbee. Команды встретятся 26 мая. Победитель этой серии выйдет в гранд-финал турнира.

Invictus Gaming в нижней сетке предстоит сыграть против команды, одержавшей победу в противостоянии Team NP — Team Secret.

26 мая на The Manila Masters пройдут три встречи. Сначала Team NP сыграет против Team Secret, затем Team Faceless встретится с Clutch Gamers. А закроет турнирный день финал верхней сетки с участием Newbee и EG.