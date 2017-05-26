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В Overwatch добавят четвёртого нового героя

26 мая 2017, пятница. 20:22. Киберспорт

В Overwatch выйдет новый герой и карты. Об этом рассказал игровой директор проекта Джефф Каплан во время трансляции на канале PlayOverwatch.

В частности, Каплан подтвердил информацию, что разработчики сейчас работают над новым героем и доработкой основных карт игры. Релиз запланирован на конец 2017 года.

В данный момент в Overwatch проходит событие, посвящённое годовщине запуска игры. Разработчики добавили три новые карты, два дополнительных режима Аркады, а также новые косметические предметы. Событие продлится до 12 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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