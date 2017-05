Roll20 стала спонсором состава Team 8 по HoTS

Компания Roll20 стала спонсором состава Team 8 по Heroes of the Storm. Анонс появился на аккаунте организации в «Твиттере».

Сообщается, что Roll20 организует буткемп для команды, который состоится в Швеции и продлится с 8 июня по 1 июля.

Roll20 — компания, которая создала виртуальный игровой стол для настольных ролевых игр.

Состав Team 8 по Heroes of the Storm был основан в ноябре 2016 года. За время своего существования команда заняла четвёртое место на турнире Heroes of the Storm Global Championship Phase #1 Western Clash, а также второе место на Heroes of the Storm Global Championship Phase #1 North America Pro League.