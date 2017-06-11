Vega Squadron представила состав на летний сезон LCL

Организация Vega Squadron представила состав по League of Legends на летний сезон Континентальной лиги.

Команда подписала Роландса «Optimas» Винцаловичуса, Павла «Delord» Шабля, а также Льва «Nomanz» Якшина, который будет выступать в качестве активной замены на средней линии.

Состав команды:

Александр «NoNholy» Овчинников

Николай «Zanzarah» Акатов

Евгений «Drobovik123» Белоусов

Лев «Nomanz» Якшин

Роландас «Optimas» Винцаловичус

Павел «Delord» Шабля

«Получившийся состав – результат кропотливой работы и недель трайаутов. Отбирая игроков, нам приходилось принимать нелёгкие решения, но цель в этом сезоне одна — стать чемпионами Континентальной лиги и достойно представить свой регион на чемпионате мира. Что для этого нужно? Сильные игроки​, сильный тренерский штаб, много работы, щепотка удачи и поддержка болельщиков. Я считаю, что первые две составляющие успеха у нас уже есть, что касается остальных — покажет время, но я надеюсь, что #OnlyVega поможет нам идти к намеченной цели», — прокомментировала эту новость менеджер команды Анна «Revita» Русланова.

В прошедшем сезоне Континентальной лиги Vega Squadron вышла с первого места из группы, однако в плей-офф части уступила Veavictis eSports и заняла третье-четвёртое место.