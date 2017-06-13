Определился победитель онлайн-турнира «Чемпионата» по FIFA17 на PC

Победителем второго онлайн-турнира «Чемпионата» по FIFA 17 среди игроков на PC стал Михаил «EYES_Castell» Ковалёв из Череповца. В финале соревнований он выиграл у триумфатора прошлогоднего турнира Павла «JohnnyGrime» Пурювкина из Зеленограда. Третье место занял Ахмед «Deniros95» Шуаипов из Грозного.

Призом за первое место стала игровая консоль PlayStation 4 от партнёра турнира и забрендированный джойстик с ником победителя от Console Crew. Серебряный и бронзовый призёры получат в награду игры от Electronic Arts.

Ранее стали известны победители турнира на платформах PlayStation 4 и Xbox One. Ими стали Антон «Gvktosha10» Орлов из Москвы и Антон «Antoxa1337» Жуков из Казани.