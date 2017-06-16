TNC Pro Team: мы могли выиграть The Kiev Major

Игроки команды TNC Pro Team по Dota 2 ответили на вопросы о выступлении на Kiev Major.

Карло «Kuku» Палад: Мы действительно не очень хотели играть с Team Faceless на такой ранней стадии. Возможно, если бы нам достался другой соперник, то могли бы и выиграть турнир».

Сэм «sam_H» Идальго: «Мы хорошо выступили в групповой стадии, потому что играли в свою игру. В плей-офф нам не повезло: Team Faceless знает, как мы играем, а мы — как играют они. Однако в том конкретном матче они оказались сильнее. Противник не принципиален: хочешь выиграть турнир — будь готов ко всему».

Также игроки поделились своими мыслями касательно грядущего The International 2017.

Марк «Raven» Фаусто: «Я буду рад, если мы просто будем хорошо играть. Я не думаю о прямом инвайте на The International 2017. Я считаю, что куда лучше попасть на турнир через отборочные, так как в этом случае ты чувствуешь, что действительно заслужил поездку на чемпионат».

«Для начала нам нужно стать стабильной командой, которая умеет бороться за титулы. Если мы выиграем Galaxy Battles, то у нас будут хорошие шансы на приглашение от Valve».

На прошедшем The Kiev Major TNC Pro Team заняла итоговую позицию с 9-го по 16-е место. На проходящем в данный момент Galaxy Battles команда вышла в финал нижней сетки и обеспечила себе место в тройке призёров.