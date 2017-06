Клемент «Puppey» Иванов: игрокам в Dota 2 необходимы личные агенты

Капитан Team Secret Клемент «Puppey» Иванов в интервью для студии RuHub высказал мнение о том, что профессиональным игрокам в Dota 2 необходимы личные агенты.

«Агенты в первую очередь помогут игрокам не оказаться в тупиковой ситуации, если дойдёт до деловых отношений. К примеру, ты получил предложение от Team Secret и, видя контракт перед собой, не можешь принять решение. В этом случае стоит обратиться к юристу. Стоит иметь человека, которому ты платишь за его помощь. Так ведь и происходит в обычной жизни. Это помогает избавить себя от лишнего стресса. Dota 2 постоянно растёт, у нас турниры на миллионы долларов. И эти деньги стоит использовать для создания надёжного и спокойного окружения для себя», — заявил Puppey.

Клемент «Puppey» Иванов основал организацию Team Secret в августе 2014 года. Под его руководством команда стала чемпионом турниров The Summit 3, ESL One Frankfurt 2015 и The Shanghai Major 2016.