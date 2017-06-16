Андрей Григорьев не будет участвовать в администрировании квалификаций на TI7

Андрей «x3m4eg» Григорьев не будет заниматься администрированием квалификаций на The International 7. Об этом он сообщил на свой странице в «твиттере».



«Впервые за четыре года я не буду принимать участия в организации квалификаций на TI/мэйджор. Спасибо Valve за потрясающий опыт. Теперь есть время посмотреть доту! Удачи всем командам», — написал он.



Кто заменит Григорьева на позиции главного администратора, пока неизвестно.



Игроки и менеджеры команд были удивлены такому решению Valve. По мнению многих членов сообщества, x3m4eg лучше других выполняет администраторские задачи.



Главный администратор квалификаций следит за соблюдением расписания, руководит командой администраторов лобби и разрешает возникшие конфликты между командами.