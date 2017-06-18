Разработчики Breakaway: мы называем новую MOBA командным боевым спортом

Руководитель разработки новой MOBA от компании Amazon Game Studios Дейв Верфаилли считает, что создатели игры смогли реализовать в своём проекте уникальный геймплей. Об этом Верфаилли заявил в интервью интернет-пораталу mmorpg.com.

«Breakaway предлагает новый тип игрового процесса, мы называем его командным боевым спортом. Это интенсивная игра, в которой два отряда из четырёх человек противостоят друг другу в спортивном стиле, чтобы захватить магический шар и отправить его на базу противника. Побеждает команда, которая первой набрала три очка», – сказал разработчик.

По словам Дейва Верфаилли, Breakaway – очень динамичная игра, и это является её отличительной особенностью. Раунды будут длиться в среднем по 7 минут. После запуска проекта предполагается устраивать соревновательные дни и иные ивенты для геймеров.

«Сочетание динамичности и спортивной составляющей предлагает нечто уникальное для всех игроков, будь то спортивные фанаты, любители экшенов или игроки MOBA», – отметил Верфаилли.

Breakaway — проект компании Amazon, владеющей Twitch.tv. Игра объединяет в себе элементы жанров MOBA и экшен. Игрокам будут доступны персонажи с различными умениями и навыками, включая одну базовую атаку и три уникальных способности. Проект разрабатывается с упором на стриминг на платформе Twitch.tv. В настоящее время Amazon Game Studios готовится к новой фазе альфа-тестирования Breakaway.