EPG укомплектовала состав по League of Legends

Команда Elements Pro Gaming укомплектовала коллектив по League of Legends. Об этом менеджмент рассказал в сообществе во «ВКонтакте». В состав вошли два бывших игрока Континентальной лиги Михаля «zoiren» Зику и Оскара «Raxxo» Базидло. Также состав дополнили игроки, ранее не выступавшие на профессиональной сцене — Валентин «Zima zvR» Зимаков, Кирилл «AHaHaCiK» Скворцов и Роман «Unreformed» Генералов.



Zoiren выступал за Gambit.CIS на LCL Spring 2017, где коллектив занял шестое место. Raxxo играл за TORNADO ROX и Vaevictis eSports.



Состав EPG по LoL:



— Михаля «zoiren» Зику

— Валентин «Zima zvR» Зимаков

— Оскара «Raxxo» Базидло

— Кирилл «AHaHaCiK» Скворцов

— Роман «Unreformed» Генералов.