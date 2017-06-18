EPG укомплектовала состав по League of Legends

Команда Elements Pro Gaming укомплектовала коллектив по League of Legends. Об этом менеджмент рассказал в сообществе во «ВКонтакте». В состав вошли два бывших игрока Континентальной лиги Михаля «zoiren» Зику и Оскара «Raxxo» Базидло. Также состав дополнили игроки, ранее не выступавшие на профессиональной сцене — Валентин «Zima zvR» Зимаков, Кирилл «AHaHaCiK» Скворцов и Роман «Unreformed» Генералов.
Zoiren выступал за Gambit.CIS на LCL Spring 2017, где коллектив занял шестое место. Raxxo играл за TORNADO ROX и Vaevictis eSports.
Состав EPG по LoL:
— Михаля «zoiren» Зику
— Валентин «Zima zvR» Зимаков
— Оскара «Raxxo» Базидло
— Кирилл «AHaHaCiK» Скворцов
— Роман «Unreformed» Генералов.