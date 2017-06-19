Xyp9x создал союз профессиональных киберспортивных игроков

Игрок команды Astralis Андреас «Xyp9x» Хойслет создал датский союз профессиональных киберспортивных игроков под названием Esport Spillerforeningen. Информация об этом появилась на портале Dust2.dk.

Союз создан в сотрудничестве с организацией DEF-Sport, которая отстаивает права игроков в хоккее, баскетболе, бадминтоне. Руководителем союза стал Медс Оланд, директор ассоциации футбольных игроков в Дании.

«Мы профессиональные киберспортсмены. Не юристы, бухгалтеры, менеджеры или агенты. Союз необходим для защиты прав игроков. Как у профессионала у вас не остаётся времени на то, чтобы заниматься подобными вещами между выступлениями. Поэтому важно, что вы можете обратиться за помощью к союзу игроков. Это точно так же, как и в любом другом виде спорта, мы не отличаемся от них. Я искренне рад, что DEF-Sport перешёл в киберспорт и поддерживает его», — заявил Андреас Хойслет.

Xyp9x — датский игрок в CS:GO. За свою карьеру он выиграл более $ 440 тыс. призовых.