Тренер TNC: от настроения игроков зависит, будет ли у тебя завтра работа

Муриэль «Kipspul» Хёйсман, тренер команды TNC Pro Team по Dota 2, в интервью порталу Cybersport рассказала о проблемах, которые повлекла за собой излишняя власть в руках киберспортсменов.



«Это отличный способ защитить команду от организаций-мошенников и недобросовестных владельцев команд, но это превращает всё в структуру, где все сотрудники, от менеджера до ответственного за медиа, всегда должны быть уверены, что игроки довольны их работой. Если ты не угодил игроку, то он может просто уволить тебя. Это заставляет менеджеров быть просто няньками, а не людьми, которые следят за соблюдением расписания.



Внутри команды единственный человек, который может выгнать тебя, — это парень, сидящий рядом с тобой за компьютером. Поэтому, когда два человека отходят, чтобы поговорить наедине, вам приходится задумываться, что же они там обсуждают. Всё это сводится к тому, что игроки не уверены, переживут ли они следующий трансферный период в команде. Всё, что у них есть, — это слово их тиммейтов. Нет никаких жёстких оценок выступлений, нет способов измерения чего-либо, у всех плавающие контракты. Нет менеджера, который может сказать, что всё будет в порядке. Игрок — это главная ценность команды. И мы будем с ним работать, даже если в чём-то не согласны. Потому что они могут вас просто выгнать из-за личных разногласий, если будут иметь достаточно влияния на остальных игроков. От их настроения зависит, будет у нас завтра работа или нет», — рассказала Хёйсман.