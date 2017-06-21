Канал NBC Sports покажет турнир по Rocket League

Телекомпания NBC Sports покажет турнир по Rocket League. Об этом сообщает Wall Street Journal.



На телеканале будет транслироваться турнир с призовым фондом в $ 100 тысяч. Отборочный этап на соревнования стартует в июле. Эти матчи покажут в августе на региональных каналах NBC Sports по выходным. Заключительную стадию турнира будут транслировать на главном канале, а также в «нескольких зарубежных странах».



Роб Симелкьяер, старший вице-президент NBC Sports Ventures, заявил, что киберспорт стало трудно игнорировать, изучая потенциальные возможности для вещания.



NBC Sports — подразделение американской сети NBC, принадлежащей NBCUniversal Television Group. Каналы сети транслируют Олимпийские игры, матчи НФЛ, НХЛ, соревнования PGA Tour и другие крупнейшие спортивные состязания.