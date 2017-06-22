TI7: в Кубке чемпионов Юго-Восточной Азии зарегистрировалась одна команда

Команда Skatemasters заработала квоту на региональной квалификации на The International 7 в Юго-Восточной Азии. Коллектив оказался единственным участником Кубка чемпионов в этом регионе.



В соревнованиях планировали принять участие игроки Execration, однако они выигрывали Боевой кубок после киевского мэйджора. Теперь коллективу придётся сыграть в открытых квалификациях.



Во время отборов на The Kiev Major в Кубке чемпионов в Юго-Восточной Азии также зарегистрировался только один коллектив. Prestige World Wide приехала из Северной Америки и прошла отборочную стадию без конкуренции.



Открытые отборочные этапы в большинстве регионов стартуют 22 июня. По их результатам определятся оставшиеся участники региональных квалификаций. Закрытые отборы пройдут с 26 по 29 мая.