Михаил «Olsior» Зверев: Virtus.pro точно будут в топ-4

Комментатор Континентальной лиги Михаил «Olsior» Зверев в интервью для Киберспорт Mail.Ru рассказал о шансах Virtus.pro защитить свой титул в летнем сезоне LCL.

«Я думаю, что они точно будут в топ-4. Пройдут они в гранд-финал или нет — большой вопрос, зависит от того, как регулярка пройдёт. Потому что существует серьёзная доля вероятности, что M19 «регулярку» выиграть не смогут, а сезон — смогут. Потому что Кирилл «Likkrit» Малофеев пропустит первые три игры, да и в целом им нужно будет дольше всех искать себя — два иностранца, один из которых очень сложный (кореец).



Virtus.pro все ещё очень сильная команда. Если М19 и Gambit не покажут ничего сверхъестественного, то Virtus.pro могут опять стать чемпионами. Но их потенциал сейчас очень сильно ограничен. Kreox ещё растет как игрок. Paranoia и Santas в целом играют очень нестабильно — один сезон они могут отыграть круто, а другой — ужасно. Их ад-керри — это такая монетка, которая непонятно как упадёт. Потому что последнее время P1noy играл ужасно. И были периоды, когда он играл прекрасно. При подготовке к матчам посмотрим парочку его игр, чтобы посмотреть, что он из себя представлял полгода назад», — рассказал Olsior.

В весеннем сезоне Континентальной лиги Virtus.pro заняла четвёртое место по итогам регулярной стадии. В плей-офф команда обыграла M19 и Vaevictis eSports и стала чемпионом СНГ.