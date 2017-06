TI7: EHOME.Keen выиграла первую открытую квалификацию в Китае

EHOME.Keen вышла в региональную квалификацию на The International 7 в Китае. В финале отборочного этапа команда обыграла Team Dango, в которой выступают два действующих чемпиона мира и бывший игрок LGD и Newbee Чжан «xiao8» Нин. Матч завершился со счётом 2:1.



EHOME.Keen ранее становилась победителем открытой квалификации на бостонский мэйджор, а также заняла второе место в отборочных этапах на The Kiev Major.



Team Dango вместе с другими проигравшими командами сможет принять участие во второй открытой квалификации. Она стартует 25 июня. По её результатам разыграют последнюю квоту в региональном отборочном этапе на The International 7.