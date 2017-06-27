Победитель QuakeCon в командном зачёте получит $ 300 тыс.

Компания ESL рассказала подробности о распределении призового фонда турнира Quake World Championships. Анонс появился на официальном сайте лиги.

За первое место в индивидуальном зачёте игрок получит $ 100 тыс. Второе и третье места заработают $ 50 тыс. и $ 30 тыс. соответственно.

В это же время команда, победившая на соревнованиях, получит $ 300 тыс. Серебряный призёр вдвое меньше — $ 150 тыс. За бронзовую медаль достанется $ 55 тыс.

12 июня ESL совместно с компаниями ID Software и Bethesda анонсировала турнир по Quake Champions с призовым фондом $ 1 млн. LAN-финал пройдёт с 24 по 26 августа в Далласе на выставке QuakeCon.