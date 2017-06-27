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Brand Analytics: World of Warcraft стала самой популярной игрой мая

27 июня 2017, вторник. 20:32. Киберспорт

Компания Brand Analytics опубликовала рейтинг самых популярных игр Рунета за май по Social Media Index, который учитывает ключевые метрики социальных медиа, такие как: внимание, вовлечённость и лояльность медиаполя к игровому бренду.

Фото: Brand Analytics

На первом месте расположилась World of Watcraft. Вторую и третью позиции заняли Warface и Dota соответственно. Пятёрку лидеров замкнули Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks.

По данным рейтинга, люди, обсуждающие игры в социальных медиа, младше 25 лет, в то время как половина фанатов Counter-Stike еще не достигли совершеннолетнего возраста.

Для расчета рейтинга были обработаны 659 млн сообщений, опубликованных за май в социальных медиа на русском языке. Источниками данных для анализа выступили публичные сообщения из России во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, «Мой Мир», «МирТесен», а также многочисленные форумы и сайты отзывов.

Brand Analytics — система аналитики социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2016 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2
Новости. Киберспорт
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