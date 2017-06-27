Brand Analytics: World of Warcraft стала самой популярной игрой мая

Компания Brand Analytics опубликовала рейтинг самых популярных игр Рунета за май по Social Media Index, который учитывает ключевые метрики социальных медиа, такие как: внимание, вовлечённость и лояльность медиаполя к игровому бренду.

Фото: Brand Analytics

На первом месте расположилась World of Watcraft. Вторую и третью позиции заняли Warface и Dota соответственно. Пятёрку лидеров замкнули Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks.

По данным рейтинга, люди, обсуждающие игры в социальных медиа, младше 25 лет, в то время как половина фанатов Counter-Stike еще не достигли совершеннолетнего возраста.

Для расчета рейтинга были обработаны 659 млн сообщений, опубликованных за май в социальных медиа на русском языке. Источниками данных для анализа выступили публичные сообщения из России во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, «Мой Мир», «МирТесен», а также многочисленные форумы и сайты отзывов.

Brand Analytics — система аналитики социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2016 года.