Компания Riot Games анонсировала нового героя для League of Legends. Анонс появился на официальном сайте игры.

Герой получил имя Каин, Сумеречный Жнец. В релизе отмечается, что Каин – единственный чемпион в League of Legends, который способен сменить класс прямо во время игры.

Каин станет 137-м героем в игре. В апреле 2017 года Riot Games выпустила сразу двух персонажей – Ракана и Шаю.

League of Legends — видеоигра жанра MOBA, которая была создана компанией Riot Games. Релиз игры состоялся 27 октября 2009 года.