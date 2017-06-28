Компания Riot Games анонсировала нового героя для League of Legends. Анонс появился на официальном сайте игры.
Герой получил имя Каин, Сумеречный Жнец. В релизе отмечается, что Каин – единственный чемпион в League of Legends, который способен сменить класс прямо во время игры.
Каин станет 137-м героем в игре. В апреле 2017 года Riot Games выпустила сразу двух персонажей – Ракана и Шаю.
League of Legends — видеоигра жанра MOBA, которая была создана компанией Riot Games. Релиз игры состоялся 27 октября 2009 года.