Rocket League добавит антенны в стиле мультфильма «Рик и Морти»

Компания Psyonix выпустит в Rocket League антенны, стилизованные под мультфильм «Рик и Морти». Об этом сообщает издание Polygon. В доступе игроков появятся антенны в виде Рика, Морти, плавающей головы Cromulon, исполнителя желаний Mr. Meeseeks и Mr. Poopy Butthole. Все новинки будут доступны с 5 июля, после обновления.



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Второй сезон мультфильма «Рик и Морти» завершился в октябре 2015 года. Владельцы мультфильма планировали выпустить новый сезон в апреле 2017 года. Первого апреля вышла первая серия, а позже создатель мультфильма Дан Хармон сообщил в «твиттере», что у команды много времени ушло на сценарий, в связи с чем и вышла задержка. Финальная дата выпуска по прежнему остаётся в секрете.