Liquid и G2 стали лидерами после первого раунда ESL One Cologne 2017 по CS:GO

На турнире ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive завершился первый раунд соревнований. В тройку лидеров вошли Team Liquid, G2 Esports и OpTic Gaming. Также к лидерам присоединились Mousesports, NiP, Immortals, FaZe Clan и Space Soldiers. Последние обыграли чемпионов ECS Season 3 команду SK Gaming со счётом 16:14 на карте de_cache.



Остальная восьмёрка вошла в число аутсайдеров соревнований: Heroic, SK Gaming, Cloud9, Virtus.pro, Fnatic, North и TyLoo. Худший результат в первом раунде показала Natus Vincere, уступив Team Liquid со счётом 7:16 на карте de_inferno.



ESL One Cologne 2017 проходит с 4 по 9 июля в немецком городе Кёльн. В турнире принимают участие 16 коллективов, которые разделят призовой фонд в размере $ 250 тыс.