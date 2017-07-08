Natus Vincere покинула ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Команда Natus Vincere уступила коллективу Cloud9 в полуфинале турнира ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счетом 0:2 (13:16 @ de_mirage; 14:16 @ de_dust 2). Таким образом, Cloud9 прошла в финал соревнований. Na’Vi покинула состязания, заняв 3-4-е место и получив $ 20 тыс.



Следующим соперником Cloud9 станет победитель пары FaZe Clan — SK Gaming. Матч между европейским коллективом и бразильской пятеркой состоится 8 июля в 20:50 по московскому времени. Ранее SK Gaming обыграла FaZe Clan в финале ECS Season 3 со счетом 2:1 и на IEM Sydney со счетом 3:1.



ESL One Cologne 2017 проходит в немецком городе Кёльн. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.