«Киев Киберспорт Арена» примет турнир Western Clash по Heroes of the Storm

Компания Blizzard объявила место и дату проведения чемпионата Western Clash по Heroes of the Storm. Соревнования пройдут с 4 по 6 августа на площадке «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд турнира составит 100 тыс. долларов.

В Western Clash поучаствуют команды из Европы, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии/Новой Зеландии. Точно известно, что на соревнования приедут Fnatic, Nomia и RED Canids. Список остальных пяти составов станет известен позднее.

Матчи проведут по олимпийской системе до двух поражений (double elimination). В четвертьфиналах и первом раунде нижней сетки — bo3, в остальных этапах — bo5.

Western Clash станет первым крупным турниром по Heroes of the Storm, который проведут в СНГ. В первом турнире WC победила команда Team Dignitas. В финале она обыграла Fnatic со счётом 3:2.