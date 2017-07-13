Луис Суарес появится на обложке Pro Evolution Soccer 2018

Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес станет героем обложки футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Об этом было объявлено в официальном «твиттере» японской компании-разработчика Konami.

Суарес в одиночку украсит европейскую обложку так называемого «обычного» издания игры. На «легендарной» версии игры, в которую войдут определённые внутриигровые бонусы, включая виртуальную копию бегуна Усейна Болта, Суаресу составят компанию другие игроки «Барселоны» — Лионель Месси, Серхи Роберто, Неймар и Андрес Иньеста. Выбор игроков неслучаен — в прошлом году Konami и «Барселона» заключили договор об эксклюзивном партнерстве.

Серия футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer выходит уже более 20 лет. Pro Evolution Soccer 2018 поступит в продажу 14 сентября 2017 года.