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Названы даты проведения чемпионат мира по FIFA 17

14 июля 2017, пятница. 14:58. Киберспорт

Организаторы чемпионата мира по FIFA 17 назвали даты проведения соревнований. Турнир пройдёт в Лондоне с 16 по 18 августа.

Победитель чемпионата получит 200 тыс. долларов и поездку на двоих на церемонию награждения «Золотой мяч»–2017. Серебряный призёр заработает 40 тыс. долларов. Игрокам, расположившимся на третьем и четвертом местах, достанется по 5 тыс. долларов.

В турнире примет участие российский киберспортсмен Андрей «Timon» Гурьев, выступающий за ПФК ЦСКА и киберспортивный клуб Gambit Esports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 17
Новости. Киберспорт
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