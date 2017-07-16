Effect лишилась двух игроков по Dota 2

Команда Effect произвела изменения в составе по Dota 2 — коллектив покинули Игорь «Maden» Моденов и Алексей «nongrata» Васильев. Причиной перемен стало неудачное выступление состава на квалификациях The International 2017.



«Решение об изменениях в составе принято давно, и сейчас пора сообщить об этом официально. Первым этапом этих изменений является уход из команды двух наших игроков — это nongrata и Maden. Хотелось бы пожелать Игорю и Алексею удачи в любом начинании в нашем общем деле. Я уверен, что наступит тот момент, когда эти два игрока займут достойную нишу в топовых командах, но на данный момент конкретно мы не можем продолжать так работать и тренироваться. По поводу же новых игроков в нашем стане пока точной информации нет, но должно быть все очень круто», — прокомментировал изменения капитан команды Арсений «ArsZeeqq» Усов.



Оба игрока вошли в состав организации 23 мая этого года. За время существования коллектив занял 7-е место на отборочных The International 2017, 5-6-е место на ProDota Cup Europe #19 и WellPlay Invitational #8.



Состав Effect по Dota 2:



— Ринат «KingR» Абдуллин

— Андрей «Afoninje» Афонин

— Арсений «ArsZeeqq» Усов.