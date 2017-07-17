Стартовал квалификационный этап мирового первенства по Just Dance

Компания Ubisoft сообщает, что стартовал сетевой квалификационный этап четвёртого по счету мирового первенства по танцевальному симулятору Just Dance. Отборочные соревнования начались 16 июля.

Для того чтобы поучаствовать в нём, вам нужно лишь станцевать в многопользовательском режиме игры на любой из трёх платформ — Nintendo Wii U, Xbox One или PlayStation 4. Все участники поборются за одну из 18 путёвок на мировое первенство по Just Dance, которое пройдёт в Париже в начале 2018 года.

Четверо россиян, показавших наилучшие результаты, гарантированно получат путёвку в четвертьфинал чемпионата России по Just Dance, который пройдёт в сентябре. Ещё одна четвёрка определится на отборочных соревнованиях в Москве. Победитель российского первенства отправится в Париж.

Сетевые квалификации по игре Just Dance 2017 пройдут с 16 июля по 3 сентября.

Для участия в них необходимо сыграть в режиме World Dance Floor в следующие временные периоды:



Европа (московское время):



• Воскресенье, 16 июля 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 23 июля 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 30 июля 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 6 августа 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 20 августа 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 27 августа 2017 года, 19:00 — 20:00

• Воскресенье, 3 сентября 2017 года, 19:00 — 20:00.