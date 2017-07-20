Valve временно закрыла Secret Shop из-за дорогой доставки вещей

Компания Valve объявила о приостановке работы магазина Secret Shop. Это связано с решением организатора The International 7 пересмотреть стоимость доставки посылок из США.

«Мы решили закрыть Secret Shop до тех пор, пока не поймём, как лучше заниматься распространением товаров по всему миру. У нас никогда не было цели зарабатывать на брендированных вещах Dota 2. Наша цель — предоставить доступ наибольшему количеству фанатов Dota 2, чтобы они смогли показать принадлежность к игре, которую мы все любим. Сейчас поклонникам игры не так-то просто приобрести что-либо», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте компании.

Пользователи, которые уже оформили заказы, получат свои вещи. Они также могут потребовать возврат средств за покупку.

Secret Shop открылся 18 июля. Valve совместно с магазином WeLoveFine представила новый каталог предметов в тематике Dota 2.

Плюшевый рай. Что можно купить в Secret Shop на The International 7