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ФК «Штутгарт» подписал состав по FIFA

20 июля 2017, четверг. 12:36. Киберспорт

Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» подписал игроков по FIFA для участия в турнирах. Об этом сообщает портал Dot Esports. В состав команды вошли Эрхан «Dr.Erhano» Кайман и Марсель «Marlut» Луц. Решение клуба поддержали четыре спонсора организации: Puma, Fischer, Barmer и Schunk.

Напомним, что недавно бундеслига заключила контракты с компаниями Sega и Konami, а также продлила договорённости с Electronic Arts. «Штутгарт» стал третьим клубом лиги, который заинтересовался киберспортом. Ранее киберспортивные составы появились у «Шальке-04» и «Вольфсбурга».

ФК «Штутгарт» является самым известным клубом первого дивизиона. Он основан в 1893 году и имеет команды в хоккее, лёгкой атлетике, настольном теннисе и фистболе. На счету футбольной команды пять побед на национальном чемпионате, последние из которых были одержаны в 2006 и 2007 году.

Источник: Dot Esports Сообщить об ошибке
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