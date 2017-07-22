Победители The International 7 заработают более $ 9,5 млн

Компания Valve представила распределение призового фонда на The International 7. Победители главного турнира по Dota 2 получат более $ 9,5 млн (44%).



Серебряному призёру чемпионата достанется 16% призового фонда, обладателю третьего места — 10,5%. Также денежный приз гарантирован двум коллективам, которые покинут TI7 после группового этапа и займут 17-18-ю строчку. Они получат как минимум $ 54,8 тыс.

Текущее распределение призового фонда практически полностью совпадает со схемой прошлого года. Серебряные призёры TI7 получат на 0,5% меньше. Эта сумма уйдёт на награды коллективам с последних мест турнирной таблицы.



12 июля The international 7 поставил новый рекорд призового фонда в киберспорте. Сейчас он составляет практически $ 22 млн.