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За 2000-й уровень Боевого пропуска дадут фигурку Рошана

26 июля 2017, среда. 14:51. Киберспорт

Владельцы Боевого пропуска 2000-го уровня получат настоящую фигурку Рошана. Информация об этом появилась на официальном сайте Dota 2.

Чтобы получить фигурку, игрокам нужно подать заявку со своими контактными данными на специальной странице. При этом отмечается, что если обладатели тысячного уровня уже подписались на отправку Aegis, то им не нужно снова подавать заявку.

22 июня компания Valve продлила действие Боевого пропуска до 18 сентября. Такое решение приняли в связи с задержками выхода первого и второго актов кооперативной кампании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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