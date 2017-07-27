Финал Hearthstone Global Games Finals пройдёт на Gamescom 2017

Blizzard определила даты проведения турнира Hearthstone Global Games Finals по Hearthstone. Как сообщается на сайте компании, финал соревнований пройдёт с 25 по 26 августа в рамках игрового фестиваля Gamescom 2017 в Кёльне (Германия).



В соревнованиях приняли участие 48 коллективов, каждый из которых представлял свою страну. Россия вылетела на первом групповом этапе и заняла 25-32-е место. На итоговом турнире сыграют представители четырёх стран: Чехии, США, Южной Кореи и Украины.



Общий призовой фонд соревнований составляет $ 322 тыс. Участники LAN-финала HGG 2017 разыграют между собой $ 140 тыс.