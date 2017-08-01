Valve разрешила Resolut1on сыграть за Team Empire на The International 7

Компания Valve разрешила Роману «Resolut1on» Фоминку выступить за Team Empire на The International 7 в качестве игрока замены. Это произойдёт в том случае, если Владимир «Chappie» Кузьменко не получит паспорт 1 августа и не успеет прилететь до старта матчей групповой стадии.

Также есть вариант, при котором Chappie приедет в следующие дни турнира и продолжит выступать с командой, говорится на странице Team Empire в соцсети «ВКонтакте».

30 июля стало известно, что команда из СНГ отправилась в Сиэтл вчетвером. Владимир «Chappie» Кузьменко вынужден был остаться в России из-за задержки выдачи паспорта. Матчи группового этапа The International 7 стартуют 2 августа.