Луиш Нету: любили с друзьями поиграть в интернет-клубе в Counter-Strike

Игрок ФК «Зенит» Луиш Нету рассказал в интервью для портала 8news о своих увлечениях помимо футбола.

«Когда мне было 14-15 лет, был большой бум Counter Strike 1.6! Мы с друзьями любили перед тем, как пойти на пляж, зайти поиграть в интернет-клубе. Потом интернет появился у каждого дома, такие заведения стали закрываться, но мы продолжили играть дома. И когда я приехал в Россию, купил себе компьютер. Мы с парнями подумали, почему бы не возобновить наши зарубы? Так продолжалось около полугода, пока, наконец, мы не собрались, не оплатили сервер и не начали играть снова. Это была уже CS:GO. Продолжалось это порядка трёх-четырёх лет, но сейчас снова наступила пауза. Во-первых, из-за разницы во времени с Португалией, во-вторых, из-за занятости каждого из нас», — объяснил Нету.

Луиш Нету — португальский футболист, выступающий за ФК «Зенит». В сезоне-2014/15 стал вместе с командой чемпионом России.