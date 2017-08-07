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Андрей «Timon» Гурьев: на чемпионате мира по FIFA нет простых соперников

7 августа 2017, понедельник. 18:23 Киберспорт

По результатам жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по FIFA 17 российский киберфутболист Андрей «Timon» Гурьев оказался во второй группе дивизиона PlayStation. Комментируя распределение по группам, представляющий киберспортивную организацию Gambit Esports игрок заявил, что на FIFA Interactive World Cup нет простых соперников.

В одной группе с российским киберспортсменом оказались представители Австралии, Бразилии, Германии, Нидерландов и Франции.

«Возможно, на бумаге первая группа выглядит солиднее, но я бы вообще не стал сравнивать их. На этот турнир были настолько сложные отборы, что попасть случайно было просто нереально. Я прошёл три квалификации, чтобы попасть сюда. Остальные ребята также заслужили это, здесь нет простых соперников, – сказал Гурьев. – Не могу даже выделить кого-то конкретно, группа очень ровная. Чтобы выиграть здесь, возможно, нужно показать лучшую игру в жизни».

FIFA Interactive World Cup пройдёт с 16 по 18 августа в Лондоне. В соревнованиях примут участие 32 сильнейших игрока мира по FIFA 17. Участники разбиты на две группы в каждом из двух дивизионов (PlayStation и Xbox). Из каждой группы в плей-офф выйдет по четыре игрока. Победитель турнира получит денежный приз в размере $ 200 тыс. и приглашение на церемонию награждения ежегодной футбольной премии «Золотой мяч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
FIFA 17
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