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Каспер «Cboi» Симонсен и Эмиль «Grisen» Брауэр покинули Vaevictis Esports

10 августа 2017, четверг. 11:07 Киберспорт

Каспер «Cboi» Симонсен и Эмиль «Grisen» Брауэр покинули состав Vaevictis Esports по League of Legends. Об этом сообщили игроки в «Твиттере».

«Закончился контракт с Vaevictis, теперь являюсь свободным агентом. Открыт для всех предложений!» — сказал Cboi.

Cboi и Grisen присоединились к Vaevictis Esports перед началом летнего сезона Континентальной лиги. Вместе с ними команда заняла 4-е место по итогам регулярной стадии турнира. Однако в тай-брейках Vavictis Esports уступила во всех матчах и не смогла выйти в плей-офф.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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League of Legends
Новости. Киберспорт
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