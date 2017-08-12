Tempo Storm подписала два состава по CS:GO

Североамериканская киберспортивная организация Tempo Storm заключила контракт с двумя командами по CS:GO. Теперь под эгидой организации будет выступать бывшие игроки paiN Gaming, а также шведский коллектив, собранный из молодых игроков.



«Я очень рад сотрудничеству с Tempo Storm. С тех пор, как мы начали переговоры, менеджмент был уверен в том, что мы будем развиваться вместе. У нас одно и то же мышление и ценности. Я и мечтать не мог о лучшей организации, с которой я продолжу развиваться», — прокомментировал присоединение капитан шведского состава Tempo Storm Линус «Limpone» Вексель.



Из достижений paiN Gaming можно отметить победы на ежемесячной серии турниров Liga Profissional Alienware Gamers Club, а также пятое-шестое место на ESEA Season 24: Global Challenge. Что касается шведского коллектива, то выбранные игроки ранее не выступали вместе, но они играли за юношеские составы в разных организациях.



Tempo Storm BR:



— Алеф «tatazin» Перейра

— Денис «dzt» Фишер

— Бруно «shz» Мартинелли

— Лукас «destiny» Булло

— Паул «land1n» Филипе



Tempo Storm SE:



— Линус «Limpone» Вексель

— Тобиас «shadow» Флудстрем

— Кристиан «KriLLe» Экрос

— Фредерик «elo» Аннерстрем

— Джейкоб «Barken» Барк