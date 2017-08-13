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Алексей «xaoc» Кучеров: уход Zeus и Kane — ошибка для Gambit Esports

13 августа 2017, воскресенье. 19:05 Киберспорт

Генеральный директор организации HellRaisers Алексей «xaoc» Кучеров прокомментировал переход Даниила «Zeus» Тесленко и Михаила «Kane» Благина из Gambit Esports в Natus Vincere.

«Потеря Кейна — очень много критики слышу в его адрес, потому скажу честно. Свечку не держал над их тренировками и официальными матчами, чтобы однозначно сказать о пользе Кейна в команде. Но результат налицо, и его просто нельзя игнорировать.

Я выступал на профессиональном уровне в КС довольно длительное время и могу с уверенностью сказать, что некоторые факторы и польза от них, которые делают нашу игру лучше, невероятно сложно учесть и проанализировать (психология одна из них, как пример). ИМЕННО ПОТОМУ я привык судить по результатам. Гамбит — победители мэйджора, этим всё сказано.

Потеря Зевса — опять же, слышу и критику от про игроков в его адрес, мол он особ там не капитанит, у него пару тактик и прочее. И вообще всё это работает только потому, что у него в команде такие опытные игроки собрались. КАТЕГОРИЧЕСКИ с этим не соглашусь ни разу. Я видел Зевса в массе команд. И ещё со времён КС 1.6, когда играл против него, какое бы дно у него в команде ни было (а такие случаи были), против него очень сложно было играть с точки зрения тактики и стратегии.

Я поиграл в своё время против многих команд и топовых, в том числе, например, тех же поляков «Виртус Про». Тактически против них было в разы легче сражаться, чем против команд Зевса.

Опять же — РЕЗУЛЬТАТ налицо, будет абсолютной глупостью его не учитывать, даже если кто-то и считает это отчасти халявой. Потому я сказал ещё во время ухода Зевса из Na`Vi, что это станет ужасной ошибкой для них, это и случилось. Сейчас скажу то же самое, Зевс по-прежнему очень ценен, и это приобретение для Na`Vi и потеря для «Гамбита».

Бектияр «fitch» Бахитов в Gambit Esports. Допустим, возьмут они его — станет немного больше огневой мощи, мы видели уже похожий решафл год назад, когда Зевса поменяли на Симпла. Уважая игровые умение Фитча, это всё равно не Симпл (который ликвид привёл в полуфинал и финал на двух мэйджорах подряд). Так что результат похожего решафла год назад мы видели, сейчас надо посмотреть, но мой прогноз такой же, как и для «Нави» в прошлом году, — это ошибка для «Гамбита», и она даст о себе знать», — заявил Алексей «xaoc» Кучеров.

9 августа стало известно, что Даниил «Zeus» Тесленко и Михаил «Kane» Благин присоединились к Natus Vincere.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
13 августа 2017, воскресенье
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