В PlayerUnknown's Battlegrounds зафиксировано более 600 тыс. игроков онлайн

В популярном сетевом шутере PlayerUnknown's Battlegrounds зафиксировали рекордное количество игроков, играющих онлайн. Согласно службе SteamCharts, 13 августа в PUBG одновременно играло более 611 676 пользователей. Для сравнения, прошлом месяце пиковое число игроков составило 481 291.



Таким образом, PlayerUnknown's Battlegrounds стал третьим рекордсменом в Steam по одновременному пребыванию игроков онлайн. Шутер уступает только Dota 2 с результатом 1,29 млн. и Counter-Strike: Global Offensive — 850 485 человек.



PlayerUnknown's Battlegrounds — это многопользовательский онлайн-шутер, разрабатываемый студией Bluehole. Официальный релиз намечен до конца 2017 года. Киберспортивная организация ESL уже анонсировала турнир по игре, который пройдёт с 23 по 26 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 350 тыс.