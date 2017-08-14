Маурицу «KheZu» Гутман: Dota — это бизнес, поэтому я уважаю решение команды

Бывший игрок команды Team Secret по Dota 2 Мауриц «KheZu» Гутман написал публичное заявление в сервисе «Twitlonger». В нём Мауриц рассказал о сложившейся ситуации в команде и пояснил причины ухода из коллектива, а также поблагодарил команду за проведённое в ней время.



«Puppey рассматривал новых игроков на сложную линию, и предположительно было всего двое игроков, которые могли бы меня заменить. Я хотел поговорить, прежде чем они примут окончательное решение. Мы встретились, и я сказал, что понимаю, что я не Universe, не s4 и не MinD_ControL, но я верю в себя и смогу играть лучше. Продолжив разговор, я понял, что меня кикают. Даже если эти два игрока откажутся, то меня всё равно заменят. Puppey сказал, что мне потребуется ещё год, чтобы стать тем, с кем они смогут выигрывать турниры, а он больше не хочет проигрывать на турнирах. Dota — это бизнес, и я целиком уважаю их решение.



Если бы я остался в команде, то у меня была бы возможность доказать им, что я достоин, и в то же время я бы знал, что от меня хотели избавиться. В итоге перед полётом стало известно, что меня заменили. Мне грустно от произошедшего, но у меня по-прежнему полно драйва, так что, возможно, всё сложилось не так уж плохо. Я наслаждался своим пребыванием в Team Secret и благодарен за то, что у меня появилась возможность поиграть с ними», — рассказал KheZu.



Ранее менеджмент Team Secret анонсировал изменения в ростере коллектива. Команду покинули два игрока состава — Пио «MP» Ной и Мауриц «KheZu» Гутман.