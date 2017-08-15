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Определились все участники Overwatch World Cup 2017

15 августа 2017, вторник. 17:02 Киберспорт

Компания Blizzard определила последних участников турнира Overwatch Cup 2017. По результатам квалификаций в соревнованиях примут участие сборные Великобритании и США. Оба коллектива обыграли соперников — Тайвань и Германию со счётом 3:0.

Всего в финальном турнире примут участие восемь коллективов. Помимо последних победителей квалификаций за звание лучшего поборются Франция, Китай, Швеция, Канада, Австралия и Южная Корея.

Overwatch World Cup 2017 пройдёт 3-4 ноября в городе Анахайме. Призовой фонд турнира составит $ 360 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Overwatch
Новости. Киберспорт
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