Телеканал Game Show покажет матчи чемпионата мира по FIFA 17

Телеканал Game Show получил права на показ чемпионата мира по FIFA 17. Матчи FIFA Interactive World Cup с русскоязычными комментариями будут транслироваться в прямом эфире Game Show и на официальных страницах телеканала в социальных сетях. Соревнования пройдут с 16 по 18 августа в Лондоне.

В чемпионате примут участие 32 сильнейших киберфутболиста планеты, в число которых в этом году впервые за последние шесть лет вошёл российский киберспортсмен Андрей «Timon» Гурьев, представляющий организацию Gambit Esports. Участники турнира разыграют общий призовой фонд в размере $ 268 тыс. Победитель чемпионата получит $ 200 тыс. и приглашение на церемонию награждения ежегодной футбольной премии «Золотой мяч».

Игры групповой стадии FIFA Interactive World Cup стартуют 16 августа. На следующий день пройдут матчи четвертьфинала и полуфинала. Финал соревнований состоится 18 августа.

Чемпионат мира по FIFA проводится с 2004 года и несколько раз признавался Книгой рекордов Гиннесса крупнейшим онлайн-турниром по видеоигре. Впервые на телевидении гранд-финал FIFA Interactive World Cup был показан в 2016 году. Тогда прямая трансляция соревнований велась более чем в 100 странах мирах.

До сих пор российские киберфутболисты не занимали призовых мест на FIFA Interactive World Cup. В 2010 году в финальной стадии чемпионата мира по FIFA принимал участие россиянин Эмин Мусеибов. На следующий год Россию на FIWC представлял киберспортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Поличной.

Подробнее о турнире можно прочитать в материале «Всё, что нужно знать о чемпионате мира по FIFA».