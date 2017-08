Язид «YapzOr» Жарадат опроверг слухи о переходе Zai в Team Secret

Игрок команды Team Secret по Dota 2 Язид «YapzOr» Жарадат опроверг слухи о переходе Людвига «Zai» Уолберга в состав команды. Как Язид заявил в «Твиттере», новые игроки коллектива ранее не выступали в нём.

Ранее команду покинули Пио MP Ной и Мауриц «KheZu» Гутман. После этого менеджер команды Team Empire заявил, что новым игроком коллектива станет нынешний член Evil Geniuses Людвиг «Zai» Уолберг.



Team Secret основана в 2014 году, после окончания The International 4. Из последних результатов коллектива можно отметить первое место в регулярном сезоне DreamLeague Season 7 EU Division, третье место в основном этапе DreamLeague Season 7, 9-16-е места на The Kiev Major 2017 и 9-12-е места на The International 2017.