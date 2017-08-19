Esports Heaven: Питер «PPD» Даггер вернётся на соревновательную сцену Dota 2

Бывший капитан команды Evil Geniuses по Dota 2 Питер «PPD» Даггер вернётся на профессиональную сцену. В связи с этим он будет вынужден покинуть пост главы организации. Об этом сообщает портал Esports Heaven.

Журналисты ресурса отмечают, что неизвестно, продолжит ли Питер выступать за EG или же займётся поиском нового коллектива. Также неизвестно, кто заменит игрока на посту генерального директора Evil Geniuses.



PPD является членом EG с 2014 года. В составе коллектива игрок завоевал чемпионские титулы Dota 2 Asia Championship 2015, The International 2015, а также занял третье место на Frankfurt Major, Shanghai Major и The International 2016. С декабря 2016 года он является генеральным директором Evil Geniuses.



Состав Evil Geniuses по Dota 2:



— Артур «Arteezy» Бабаев

— Самаил «Suma1L» Хассан

— Саахил «UNiVeRsE» Арора

— Людвиг «Zai» Уолберг

— Андреас «Cr1t» Нильсен