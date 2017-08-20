Александр «PvPStejos» Глазков: в League of Legends нет унылых механик

Игрок команды Gambit Esports Александр «PvPStejos» Глазков отметил разницу между League of Legends и Dota 2.

«В «Лиге Легенд», на мой взгляд, нет унылых механик. В доте много поломанных механик и много позиций, которые, как мне кажется, неправильные. Причин было несколько. Во-первых, мне понравилось что маги не становились бесполезными к концу игры. В первой доте я очень любил играть за Лину и Мирану. И меня бесило, что кэрри во вражеской команде покупает BKB (артефакт Black King Bar) и становится неважно, сколько фрагов я набрал на линии.



Когда я пришёл в «Лигу Легенд», я играл вместе с братом на миде, но потом я ушёл на другую роль, потому что мы постоянно забирали друг у друга мид. Мидеры собирают себе Ап-артефакты и в лейт-гейме один Shockwave от Орианны решает исход замеса. И саппорты в LoL просто боги по сравнению с саппортами в доте — в доте они тоже важны и делают много важной работы, никто не спорит — но в доте я стабильненько вижу, когда профессиональный игрок может уехать со счётом 0:10 за 20 минут и все такие: «Ну ладно, это нормально». А в «Лиге Легенд» саппорт не имеет права фидить, потому что тогда вражеский саппорт будет влиять на игру намного сильнее.



Ещё в доте мне не нравится механика байбеков (Buy Back, возможность возродиться за определенную сумму денег). И из-за этого команды обязаны хранить золото и не вкладывать его в предметы. Мне из-за этого просто неинтересно смотреть доту. Если бы из неё выпилили байбеки и изменили магов и саппортов — мне на неё было бы смотреть в три раза интересней, чем на LoL», — сказал Глазков в интервью Esports.Mail.ru.

Как отметил украинский киберспортсмен, и LoL, и Dota 2 — разные игры. Глазкову нравятся разные механики, например добивание собственных крипов и смена дня и ночи. Однако если бы в League of Legends «можно было денаить мобов, она бы стала настолько сложной, что в неё бы вряд ли играло 100 миллионов человек», заявил Глазков.

Gambit Esports прошла в финал Континентальной лиги. В финале команда встретится с M19. Победитель отправится на чемпионат мира.