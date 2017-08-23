Quake Champions появилась в раннем доступе Steam

Многопользовательский шутер Quake Champions появился в сервисе цифровой дистрибуции по программе раннего доступа. Игра, которая после полноценного релиза, по заверению разработчиков из id Software, должна распространяться по модели free-to-play, требует покупки набора Champions Pack за 859 рублей.

Также игра получила обновление, которое включает в себя персонажа из серии шутеров Doom, новые образы для чемпионов и оружия, две новые карты и другие изменения.

Многопользовательский шутер Quake Champions был анонсирован на выставке E3 в 2016 году. В начале апреля 2017 года начался первый этап закрытого тестирования. В конце июня компания Bethesda, выступающая издателем игры, подтвердила, что шутер будет доступен в игровом сервисе Steam. Также разработчики сообщали, что игра будет распространяться по условно-бесплатной системе, позволяющей приобретать персонажей как за реальные деньги, так и за внутриигровую валюту.