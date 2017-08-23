Крис «Huk» Ларанжер возглавит бостонское подразделение Overwatch League

Бывший профессиональный игрок в StarCraft 2 Крис «Huk» Ларанжер станет президентом бостонского подразделения Overwatch League. Об этом сообщает портал Dot Esports. Крис будет выполнять функции менеджера — заниматься набором игроков, а также руководить тренировочным процессом. Как сообщает портал ESPN, Ларанжер уже посетил Южную Корею, где изучал потенциальных игроков будущего состава.



Huk был профессиональным игроком в StarCraft 2. За время своей карьеры он выступал в таких командах, как Liquid, Millenium и Evil Geniuses. Из достижений Криса можно отметить победы на таких турнирах, как DreamHack Summer 2011, MLG Orlando 2011 и MLG Raleigh 2010.



Старт Overwatch League запланирован на 2017 год. В первом турнирном сезоне победитель получит $ 1 млн. Согласно правилам лиги, организации обязаны предоставить игрокам медицинскую страховку, игровой дом, а также производить отчисления в пенсионный фонд.