Халед «sQreen» Эль-Хаббаш: у SEA игроков более серьёзное отношение к игре

Игрок команды WG.Unity по Dota 2 Халед «sQreen» Эль-Хаббаш дал интервью журналистам портала Egamersworld. В нём Халед рассказал о переезде в другой регион, о наборе игроков в состав и обсудил планы коллектива на ближайший сезон.



«Смотреть на другой регион я стал уже довольно давно, в 2016 году, тогда хотел перейти в какую-нибудь Американскую команду, но практика международных трансферов тогда была ещё не развита и ничего не получилось. В основном занимался аналитикой и искал возможности попасть куда-либо. Весной 2017-го я увидел, что у WG.Unity, прежде довольно солидной команды, возникли проблемы как в игре, так и составе, после чего предложил свою кандидатуру на роль капитана-сапорта через страничку команды в «Фейсбуке». После чего в июле мне ответили, что мной заинтересовались, и в итоге я тут.



Формировали состав, постоянно советуясь со мной, я предложил Feero, а также ещё нескольких кандидатов из Европы, но сказал, что предпочёл бы играть в команде, где было бы больше SEA игроков, т.к. верю, что у них более серьёзное отношение к игре и команде, нежели у других регионов, кроме Китая, после чего организация предложила довольно известных игроков, которые мне понравились, и мы договорились играть вместе.



На данный момент планируем играть все турниры по максимуму, т.к. нужно как можно больше практики. При успешных результатах уже будем фильтровать турниры и играть там, где нам более выгодно. Главная цель — выиграть The International. Думаю, что в SEA регионе у меня больше шансов сделать это, чем в СНГ, т.к. в большинстве нынешних команд напрочь отсутствует дисциплина, без которой нельзя качественно играть в командную игру и взаимодействовать с командой», — рассказал sQreen.



Халед «sQreen» Эль-Хаббаш присоединился к WG.Unity 21 августа. Также в новый состав коллектива вошли Кеннет «Flysolo» Колома, Ферас «Feero» Хруб, Гальвин «Meracle» Кан Цзянь Вэнь и Ким «Velo» Тае Сан.