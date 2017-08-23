Игрок ФК «Барселона» Андре Гомеш стал инвестором киберспортивной организации G2

Португальский футболист Андре Гомеш стал инвестором киберспортивной команды G2, сообщается на официальном сайте организации. Вложенные средства будут использоваться для развития инфраструктуры команды.



«В этом развивающемся цифровом мире я вижу большой потенциал в сфере киберспорта. Огромный опыт главы G2, как успешного игрока и руководителя, сделает мои инвестиции идеальным вложением средств. Киберспорт — это следующее поколение спортивных состязаний, а League of Legends — его важная веха», — прокомментировал решение Андре.



Андре Гомеш выступает за футбольный клуб «Барселона» с 2016 года. Ранее он сотрудничал с клубами «Валенсия» и «Бенфика». Из достижений игрока можно отметить звание чемпиона Португалии-2013/14, чемпионство Европы в 2016 году, а также третье место на Кубке конфедераций в 2017-м.



G2 — испанская киберспортивная организация, основанная в 2013 году профессиональным игроком LoL Карлосом «ocelote» Родригесом. В составе команды выступают составы по League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone и другим дисциплинам.